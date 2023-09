Falsk melding om høyt smell og rop ved vann i Rogaland – søk avsluttes

– Etter en samlet vurdering og etterretningsopplysninger opp mot melder velger nødetatene å avslutte søket. Det er grunn til å tro at mannen som meldte dette, snakker usant og har meldt dette inn som en uriktig melding. Han vurderes anmeldt for dette, skriver Sørvest politidistrikt på X/Twitter.

Det var klokken 12.26 at politiet mottok melding om et høyt smell og rop fra vannet. Et redningshelikopter ble sendt til stedet, og dykkere ble sendt i vannet for å starte søk.