Frp-veteran mener Økokrim-sjefen må melde seg inhabil i Solberg-saken

– Det er viktig at ingen kan betvile at påtalemyndigheten er upartisk, sier Hagen (Frp), som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Han mener Økokrim bør behandle denne sommerens habilitetssaker likt.

– Når Pål Lønseth meldte seg inhabil i saken til Anniken Huitfeldt (Ap), bør han også være inhabil i sakene til Borten Moe (Sp) og Erna Solberg (H), sier Hagen.

Han mener sakene som er kommet fram, er såpass like at de kan og bør sees i sammenheng.

– Det er uholdbart hvis Økokrim forskjellsbehandler disse sakene, uten å ha god begrunnelse som forklarer forskjellene, sier Hagen.

Pål Lønseth vurderte selv at han var inhabil da påtalemyndigheten skulle vurdere om det skulle åpnes etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Økokrim-sjefen har en fortid som statssekretær for Arbeiderpartiet og begrunnet vurderingen sin med at de to har samarbeidet tett.

Han gjorde ikke det samme i sakene til tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og Høyre-leder Erna Solbergs tilfelle.