Politiet henlegger sak etter at mann ble funnet død i sjøen i Bergen

Det var 21. juni at den 38 år gamle mannen ble funnet død i sjøen. Han ble meldt savnet i vinter og bar preg av å ha ligget lenge i sjøen da han ble funnet.

Politiet har tidligere sagt til NRK at de mener at mannen døde i siste halvdel av mai.

– På bakgrunn av opplysningene vi har innhentet, vurderer vi at det ikke er grunnlag for å mistenke at avdøde har vært utsatt for en straffbar handling i forbindelse med dødsfallet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding fredag.