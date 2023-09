Gutt (7) lå fastbundet sengen – far tiltalt

Det bekrefter statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes overfor Bergensavisen. Barnefaren i 30-årene ble pågrepet 7. august i fjor.

Ifølge en legerapport var sjuåringens skader potensielt sett livstruende dersom han ikke hadde blitt funnet og fått medisinsk behandling. Faren hadde aleneomsorg for sønnen, og moren var bosatt utenlands.

Nekter straffskyld

Mishandlingen skal ifølge politiet ha startet kort tid etter at sjuåringen kom til Norge for å bli gjenforent med sin far i juni i fjor. Politiet mener at gutten over en periode på tre uker skal ha blitt slått og torturert.

Mannen har nektet straffskyld for mishandling.

Gutten hadde omfattende skader på kroppen da han ble funnet, og hadde behov for hudtransplantasjon og et lengre sykehusopphold.

En måned før gutten ble funnet i leiligheten i Bergen, hadde faren selv kontaktet barnevernet for å be om hjelp.

Byrådet gikk av

Henvendelsen ble ifølge Bergens Tidende ikke registrert som en bekymringsmelding, noe Statsforvalteren senere slo fast var et brudd på bestemmelsene i barnevernloven.

I tillegg forsøkte ansatte i barnevernet i Bergen å oppsøke adressen der mannen bodde sammen med sin sønn. men de klarte ikke å finne riktig leilighet.

Byrådet i Bergen måtte gå av som følge av svikten i oppfølgingen av saken.