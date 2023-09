Økokrim anker «alt av frifinnelser» etter hotellkjedekonkurs

– Alt av frifinnelser i saken ankes. Det er hovedsakelig på bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, sier politiadvokat Ragna Flækøy Skjågødegård til E24.

Økokrim mener at i alt fem personer er skyldige i grov økonomisk utroskap, grovt skattesvik, grovt bedrageri og grovt heleri i forbindelse med konkursen i hotellkjeden Maribel.

I sommer ble sakene mot fire av dem behandlet i Oslo tingrett. Det endte med at én mann ble dømt til tre år og to måneders fengsel, mens en annen ble dømt til tre års fengsel. De to andre ble frikjent for alt. Samtidig ble alle fire frifunnet for inngåelse av fiktivt avtaleverk. Det er dette Økokrim nå anker.

Tiltalen for utroskap gjaldt en lang periode og et samlet beløp på rundt 62 millioner kroner.