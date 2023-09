Flere har vært kritiske til Fredrik Solvangs intervju, som de mener var «pusete» i møte med landets tidligere statsminister gjennom åtte år. 30 klager var kommet inn under ett døgn etter sendingen, opplyser NRK til VG.

Blant dem som mener dette er en sak for Kringkastingsrådet, er varamedlem Abdullah Alsabeehg. Ap-politikeren er også varaordfører i Oslo.

– Formen og innholdet i Solberg-intervjuet har skapt reaksjoner. Jeg regner med at klager til NRK vil hagle inn. Vi må ta folks reaksjoner på alvor. Dette må vi behandle ordentlig i NRKs Kringkastingsråd, sier Alsabeehg til avisa.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK sier til Kampanje at han ikke er enig i at intervjuet var for «pusete».

– Men det hadde en inngang som skilte seg fra de mange intervjuene både vi og andre medier hadde gjort gjennom hele dagen. Det var også en bevisst strategi, sier han til Kampanje.