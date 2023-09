Mange beboere i området har vært uten vann i krana, etter at det natt til fredag oppsto et brudd i en vannledning i Nitelva. Det er primært områdene Kjeller, Hvam, Skjetten og Strømmen som er berørt, men det kan også gjelde noen flere.

Fredag morgen skriver Lillestrøm kommune på sine nettsider at ledningen er nå avstengt, og vann blir omdirigert slik at alle får vannet tilbake, men det tar en stund til vi får opp trykket i alle områder.

Kommunen ber alle som bor i området hvor det har vært brudd i vannforsyningen, koke vannet inntil ny beskjed blir gitt. SMS er sendt ut til de husstandene som må koke vannet.

– Koking av vann er et føre-vare-tiltak som gjøres for å sikre vannkvaliteten. Situasjonen vil vare til over helga, skriver kommunen.