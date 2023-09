Bilverksted krevde 479.000 kroner for parkering

– De har rett og slett beslaglagt bilen min, sier bileieren til Motor.

Det var høsten 2017 at han ba et billakkeringsverksted på Romerike om å lakkere en Mercedes-Benz. Etter at jobben var gjort, var ikke bileieren fornøyd med arbeidene, og han reklamerte.

Lakkeringsverkstedets eier kom da til stedet der bilen sto for å rette opp noe av arbeidene. Han fikk bilnøklene, men uten å ha avtalt det med bileieren tok han den tilbake til lakkeringsverkstedet. Det skjedde mot bileierens ønske og uten at han fikk vite det.

Partene var i etterkant uenige om betalingen, men våren 2020 fikk verkstedet medhold i Forliksrådet, og kunden betalte jobben. De nektet fortsatt å levere ut bilen før eieren betalte 438 kroner døgnet for oppbevaring av bilen.

I august møttes partene i Romerike og Glåmdal tingrett. Da hadde kravet økt til 479.000 kroner for dagene bilen har stått parkert hos verkstedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg leide tidligere ut parkeringsplassen hvor bilen står for 10.000 kroner i måneden. Jeg har derfor tapt 10.000 kroner hver måned. Derfor vil jeg at eieren skal betale, sier innehaveren til Motor.

I retten vant bileieren. Billakkeringsverkstedet ble dømt til å levere Mercedesen tilbake i avtalt stand og samtidig betale eierens sakskostnader på 112.000 kroner.