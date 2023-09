Statsadvokaten svarer på om prøveløslatelsen av Millehaugen ankes

Statsadvokat Kristian Jarland har varslet at påtalemyndigheten vil komme med avgjørelse på om de anker prøveløslatelsen av forvaringsdømte Stig Millehaugen. Tidligere i september besluttet Oslo tingrett at Millehaugen skal prøveløslates innen 1. juni 2024, men med en rekke restriksjoner.

Norges Oscar-håp offentliggjøres

Den norske Oscar-komiteen vil offentliggjøre hvilken spillefilm de har utpekt til å representere Norge i konkurransen om en Oscar for beste internasjonale film. Det er enten «Ellos eatnu – La elva leve», «A Happy Day» eller «Fedrelandet» som vil bli den norske kandidaten til den gjeve filmprisen.

Prinsesse Märtha Louise fyller 52 år

Kongeparets datter, prinsesse Märtha Louise har bursdag. Bursdagsfeiringen kommer litt over en uke etter at det ble kjent at hun og forloveden Durek Verrett gifter seg på Hotell Union i Geiranger 31. august 2024.

Zelenskyj holder tale i Canada

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker i dag Canada og skal tale til landets nasjonalforsamling. Zelenskyj skal også møte canadiske næringslivsledere for å styrke private investeringer i Ukraina i framtida under besøket i Canada.

Kvinnelandslaget i fotball med åpningskamp i nasjonsligaen

Det norsk kvinnelandslaget i fotball møter Østerrike i det som blir kvinnens første kamp i nasjonsligaen noensinne. Laget ledes av Leif Gunnar Smerud som tok over jobben midlertidig etter at Hege Riise mistet jobben 1. september. I tillegg til Østerrike er også Frankrike og Portugal i samme gruppe som Norge.