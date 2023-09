Adevinta bekrefter bud fra Blackstone-støttet investorgruppe

Adevinta bekrefter i en børsmelding at de har mottatt et ikke-bindende forslag om å overta aksjene i rubrikkselskapet. Forslaget kommer fra en sammenslutning av blant annet investeringsfondene Blackstone og Permira, skriver Dagens Næringsliv.

– Ebay og Schibsted, som har uttrykt sin støtte for forslaget, vil beholde en del av sin nåværende aksjeandel i selskapet, sier Anne-Sophie Jugean i investoravdelingen hos Adevinta i meldingen.

Der heter det at forhandlingene foreløpig er på et tidlig stadium og det er ikke er noen garanti at et endelig tilbud vil bli fremsatt, eller hva betingelsene for et eventuelt tilbud vil være.

Adevinta ble skilt ut som eget selskap fra Schibsted i 2019, og i 2020 kjøpte selskapet opp Ebays rubrikkvirksomhet i en avtale verdt 85 milliarder kroner.

Adevinta eier en rekke digitale markedsplasser rundt i Europa innenfor blant annet eiendom-, bruktbil- og arbeidsmarkedet.