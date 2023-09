Tre personer pågrepet etter alvorlig hendelse på Romerike

Hendelsen fant sted i hjemmet til en mann i 30-årene på Nedre Romerike, skriver Romerikes Blad.

Etter voldshandlingen i eneboligen hadde gjerningsmennene stukket av med fornærmedes bil.

– En politipatrulje observerte noe senere den aktuelle bilen på vei mot Oslo. De fikk bistand av politiet i Oslo hvor bilen til slutt ble stanset, og to menn som satt i kjøretøyet ble pågrepet, opplyser avsnittsleder for etterforskning i Lillestrøm, Per Morten Hvattum, til avisen.

To menn i 20-årene er siktet for grovt ran etter hendelsen. I tillegg er en kvinne i 30-årene pågrepet i forbindelse med saken.

En av de siktede mennene har fått oppnevnt advokat Per Ove Marthinsen som forsvarer.

– Min klient har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Avhør vil bli vurdert om man får innsyn i sakens dokumenter, sier han.

Den andre mannens forsvarer, Anne Evenrud, opplyser at hun ikke har anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Heller ikke forsvareren til kvinnen i 30-årene, Augund M. Krogh, vil kommentere saken.