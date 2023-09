– Aktiviteten sender et viktig signal om vårt nære forhold til våre allierte og øker troverdigheten av kollektivt forsvar og avskrekking, sier sjefen for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Det er planlagt flere øvelser med blant annet Sjøforsvaret, Luftforsvaret og andre forsvarsgrener.

– Med krig i Europa er samholdet i Nato viktigere enn noen gang for å ivareta vår kollektive sikkerhet. Dette er et praktisk eksempel på nettopp det, sier sjefen for Marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Hangarskipsstyrken ledes av Storbritannias flaggskip, hangarskipet HMS Queen Elizabeth, og består av fartøyer fra: Storbritannia, Norge og Nederland – som alle er med i hurtigreaksjonsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF).

I tillegg deltar fartøy fra Tyskland, Belgia og Frankrike; samt luftfartøy fra Storbritannia, USA, Norge, Finland og Sverige.HMS Queen Elizabeth ble døpt i 2014 og dro ut på første oppdrag i 2021. Hangarskipet var på sitt første norgesbesøk i fjor. 21. november seilte det inn Oslofjorden og ble liggende et par dager ved Søndre Akershuskai, skriver Teknisk Ukeblad.