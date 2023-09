– Vi har ikke klart å lokalisere kilden, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Jørgensen i Vann- og avløpsetaten til VG.

Onsdag ba Oslo kommune innbyggerne vest i byen om å koke drikkevannet på grunn av lokal forurensning. 25.000 innbyggere bor i områdene Røa, Bogstad, Voksen skog, Midtstuen, Vettakollen, Voksenåsen, Holmenkollen og Tryvann som omfattes av varselet.

I Bærum kommune er anbefalingen sendt til rundt 46.000 innbyggere i Eiksmarka, Østerås, Jar, Hosle, Haslum, Bekkestua og Nadderud.

VG skriver at det torsdag ble konkludert med at det er E. coli som er den aktuelle bakterien. Dette er en bakterie som normalt sett finnes i tarmfloraen, og det finnes varianter som produserer giftstoffer.

NRK omtalte E. coli-funnet først.

– Det er ikke så mye som skal til for at vi går ut med et slik varsel. Vi har nulltoleranse for alt av bakterier i vannet. Det er snakk om veldig lite som er funnet, sier Jørgensen til VG.

Anbefalingen er at alt vann som skal i munnen må være kokt først. Det gjelder vann som skal drikkes, men også vann som for eksempel brukes i kaffetrakter, til isbiter med eller til å pusse tenner.