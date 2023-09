Siktet 30-åring i Jonas Henriksen-drapet varetektsfengsles i to uker

Det kommer fram i kjennelsen, skriver Dagbladet.

Mannen hadde på forhånd samtykket til fengsling i to uker.

– Han samtykker ikke fordi han er skyldig, men for at politiet skal få gjøre sin jobb uten at han kan påvirke noen, sa forsvarer Geir Jesinsky til NRK onsdag kveld.

Hittil er to personer pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet drept nærheten av en hytte i Nes i Ådal i august i år. Politiet har sagt at de ikke utelukker flere pågripelser.

30-åringen må i første omgang sitte varetektsfengslet fram til 5. oktober.