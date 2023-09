Mann bevisstløs etter mistenkt kullosforgiftning i Namsos

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 8.13 torsdag morgen.

– Vi ble varslet via AMK. Det dreier seg om to menn i 40- og 50-årene som har overnattet i en vogn i forbindelse med jakt. Begge er trolig blitt eksponert for kullos i løpet av natten, opplyser operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Begge var ved bevissthet ved 9-tiden. Operasjonslederen opplyser at en luftambulanse som ble sendt til stedet, kunne returnere. De to mennene ble sendt til sykehuset i Namsos i vanlig ambulanse.

– De to er innlagt og får oksygenbehandling. Situasjonen er stabil, og det står bra til med begge. De blir trolig utskrevet fredag, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse nord-Trøndelag til Namdalsavisa.