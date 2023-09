Huitfeldt ledet møte for Palestina: – Tiden er i ferd med å renne ut

Møtet fant sted i i FNs hovedkvarter i New York.

– 30 år etter den første Oslo-avtalen er målet om en selvstendig palestinsk stat lenger unna enn på mange år, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

På møtet ble det diskutert hvordan de best kan fortsette støtten til palestinsk statsbygging og hva man kan gjøre for å snu den negative utviklingen mot en tostatsløsning. Der understreket Huitfeldt at de palestinske institusjonene må styrkes – og hun oppfordret giverne til å øke støtten til palestinske myndigheter og reformarbeidet.

– En tostatsløsning forblir den beste måten å oppnå fred og sikkerhet på for både palestinere og israelere, men tiden er i ferd med å renne ut for en slik løsning, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren sier israelerne og palestinerne må ta konkrete skritt som legger til rette for en fredelig løsning.

– Økonomisk støtte er nødvendig, men langt fra tilstrekkelig. De politiske kontaktene mellom Israel og Palestina må lede til nye forhandlinger om en fredsavtale, sier hun.

Giverlandsgruppen har som mål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for palestinsk selvbestemmelse og en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet tostatsløsning.