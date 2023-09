Kvinne hentet ut av bil i vannet på Sunnmøre – ukjent skadeomfang

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at det ikke var vitner til selve ulykken, men at de ble varslet av innringere som har kommet til etter at bilen hadde havnet i vannet.

Hvor lenge bilen da hadde ligget i vannet, er ikke kjent.

Politiet meldte om ulykken klokken 0.16 natt til torsdag. Da var en person hentet ut av bilen og den var ikke kjent om det var flere personer i bilen.

Ifølge Sunnmørsposten var det en kvinne som var i bilen. Hun ble først kjørt til Volda sykehus, men ble senere fraktet til St. Olavs hospital for videre behandling. Politiet betegner ulykken som alvorlig.

Etter at dykkere ble sendt i vannet for å avklare om det hadde vært flere i kjøretøyet, ble det etter hvert bekreftet at kvinnen var alene i bilen.

Ulykken skjedde på fylkesvei 60 mellom Stranda og Hellesylt. Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om, men Vegvesenets ulykkesgruppe og politiets kriminalteknikere kom natt til torsdag til ulykkesstedet for sporsikring.