Valgforsker: Demokratiet blir et lottospill

Svein Erik Tuastad, valgforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap, sier det må en kulturendring til. Han mener både velgere, journalister og forskere har gått for langt i å godta spillet som utspiller seg etter valget.

– Det jeg reagerer på, er at velgerne får noe annet enn det de tror de stemmer på. En helt elementær bestanddel i demokratiet er at vi skal vite hvilke alternativer vi stemmer på. Hvis vi ikke vet det, blir demokratiet omgjort til et lottospill. Tilfeldighetene i forhandlingene etter valget avgjør hvem som blir ordfører, sier Tuastad i Kommunal Rapports podkast.

Han nevner flere eksempler. I Flatanger fortsetter Senterpartiets Olav Jørgen Bjørkås som ordfører selv om Frp fikk flest stemmer. I Sokndal må Jonas Andersen Sayed fra KrF, som fikk over 30 prosent av stemmene, gå av. Han nevner også Sandnes der han mener det var umulig å få ut av politikerne hvem de ville samarbeide med etter valget.

– Når du ber om fisk og får svinekoteletter, da bryter det med forutsetningene. Det svekker helt opplagt tilliten til både demokratiet og politikerne. Det må en kulturendring til. Det vi synes var greit før, er ikke greit lenger, mener Tuastad.