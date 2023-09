Joly: – Solberg må trekke seg

Korrupsjonsjegeren Eva Joly mener Høyre-leder Erna Solberg må trekke seg av hensyn til demokratiet etter skandalen rundt ektemannens aksjehandel. Norskfødte Eva Joly er i dag en fransk advokat, politiker og tidligere forhørsdommer.

Til Klassekampen sier hun at hun er bekymret for signaleffekten om Solberg blir sittende. – Hvis dette kan skje uten konsekvenser, bekrefter det ytterliggående Høyres mantra om at alle maktstrukturene er råtne, sier Joly.

Norge ikke på FNs klima-talerliste

Norge står ikke på talerlisten når FNs generalsekretær holder klimatoppmøte under FNs høynivåuke i New York, ifølge NRK. Det gjør heller ikke USA eller Kina. Kanalen skriver at de har sett talerlisten for møtet i dag og at Norge ikke står oppført.

Tidligere har FNs generalsekretær António Guterres uttalt at kun de landene som har troverdige planer for omstilling av sine fossile næringer, får tale. Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener utelatelsen viser at Norge ikke har troverdig plan for omstilling – og kaller det superpinlig for Norge.

Hunter Biden kommer til å nekte skyld

Hunter Biden vil nekte skyld på tiltalen om våpenlovbrudd, opplyser advokaten hans. President Joe Bidens sønn er tiltalt for tre forhold. Advokaten opplyser i rettsdokumenter at klienten kommer til å nekte skyld på de føderale anklagene.

Hunter Biden ble i forrige uke tiltalt på tre punkter i en sak der han løy om sin bruk av ulovlig narkotika da han kjøpte et våpen.

Russisk UD: Lavrov på plass i New York

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har ankommet New York for å delta på FN-møter, opplyser landets utenriksdepartement. Departementet la i natt norsk tid ut en melding på X/Twitter med bilder av et offisielt russisk fly og at Lavrov hilses velkommen.

– Utenriksminister Sergej Lavrov ankommer New York for å delta på møter og arrangementet i høynivåuka under FNs hovedforsamling, inkludert hoveddebatten, heter det i meldingen.

Carlsen utklasset So

Magnus Carlsen levnet ikke Wesley So en sjanse i semifinalen i lynsjakkturneringen Speed Chess Championship i natt norsk tid. Fredag spiller han finale.

Carlsen var så overlegen at han på ett tidspunkt vant sju partier på rad. Han tapte bare to av 29 partier, og seierssifrene ble 22-7.