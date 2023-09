Drapet på Jonas Henriksen: Siktet mann vil fremdeles ikke la seg avhøre

– På bakgrunn av vår klients tidligere erfaring med politiet, og pågripelsen i denne saken, har han overfor advokat Ellen Tvedten Jorem og meg gitt uttrykk for at han ikke har tillit til politiet, sier den drapssiktede 28-åringens forsvarer Thomas Randby i Elden advokatfirma.

Han bekrefter derfor at den siktede ikke vil benytte seg av sin rett til å forklare seg for politiet inntil videre.

Randby sier videre at det ikke ligger an til at hans klient anker varetektsfengslingen fra forrige fredag.

– Vi har orientert vår klient hele veien om at i en slik alvorlig sak er det ikke unaturlig at politiet får rettens medhold i behov for varetektsfengsling i en innledende fase, sier han.

Advokaten sier videre at hans klient håper at politiet nå fokuserer på en bred etterforskning av saken, slik at de kan finne fram til drapsmannen.

30 år gamle Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal i Ringerike kommune 17. august. 14. september ble en mann pågrepet og siktet for drapet.