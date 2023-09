Det opplyser det spanske politiet i en pressemelding tirsdag, skriver TV 2.

Det ble tidligere opplyst om at kvinnen trolig var norsk, men nå er altså kvinnen identifisert ved hjelp av fingeravtrykk i samarbeid med norske myndigheter.

Ifølge spanske medier ble kvinnen funnet ved et fotgjengerfelt i et boligområde like utenfor byen Malaga i midten av forrige uke.

Helsepersonell kom til stedet, og kvinnen ble erklært død på stedet.

Kripos har uttalt at de er kjent med saken. Det er foreløpig ikke kjent om det er mistanke om noe kriminelt, men spansk politi etterforsker saken og venter på svar fra obduksjonsrapporten.

Kvinnens pårørende er varslet.