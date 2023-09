– Noen har etterspurt og kanskje forventet et slikt tilbud. Samtidig er dette et dilemma for arbeidsgiver. Vi setter pris på kompetansen og erfaringen til de som har jobbet her lenge, og de er viktige for kontinuiteten og kulturen i TV 2, men der vi står nå er det naturlig å gi dette tilbudet, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en epost til Kampanje.

Han det kan komme ytterligere tiltak i løpet av høsten som for eksempel sluttpakker.

Klubbleder Margrethe Håland Solheim i TV 2 sier til Medier24 at rundt 40 ansatte får tilbud om gavepensjon, men hun understreker at ingen skal føle seg presset ut.

– TV 2 skal være en arbeidsplass for de over 60 år. Ingen skal føle seg presset ut. Ønsker man ikke å ta en gavepensjon, så skal man ikke det, sier Solheim.

I fjor hadde kanalen en omsetning på rekordhøye 6,61 milliarder kroner. Men samtidig falt driftsresultatet fra 503 millioner kroner i 2021 til 77 millioner kroner i fjor. Svakere makroøkonomi, bortfall av Premier League samt distribusjonskonflikt er trukket fram som medvirkende årsaker til den kraftige nedgangen.