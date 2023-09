Norge og USA vil hjelpe afrikanske småbønder med nytt fond

Håpet er at fondet skal skape mer investeringsvilje og øke matsikkerheten i Afrika sør for Sahara. Metoden er at fondet minsker risikoen for små landbruksbedrifter og på den måten gjør at afrikanske småbønder får større tilgang til privat kapital.

Det norsk-amerikanske initiativet – FASA-programmet – ble lansert av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og sjefen for USAID Samantha Power under FNs høynivåuke i New York mandag, skriver UD i en pressemelding.

Målet er blant annet å minske avhengigheten av importert mat.

– Jeg mener dette er et viktig skritt for mer selvforsyning og mindre importavhengighet for afrikanske land, sier Tvinnereim i pressemeldingen.

Ifølge Norads beregninger har fondet potensial til å skape 20.000 nye jobber og bedre situasjonen for over 1,4 millioner småbønder.

Kenyas president William Ruto, USAs finansminister Janet Yellen og Afrikabankens president Akinwumi Adesina deltok også på lanseringen.