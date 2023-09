Halvparten opplever svekket økonomi, ifølge Virke

– Hvis situasjonen vedvarer, vil den smitte over i en nedadgående spiral for handels- og tjenestenæringen. Det er bakteppet når regjeringen snart presenterer sitt forslag til statsbudsjett, sier administrerende direktør Bernt G. Apeland i Virke i en pressemelding.

Han påpeker at flere av Virkes medlemmer innenfor handelssegmentet allerede opplever sviktende omsetning, og at flere av organisasjonens medlemmer ser mørkt på fremtiden.

Det gjelder særlig aktører innen byggevare, elektronikk, møbler og interiør. Derfor mener Apeland at forutsigbarhet for næringslivet burde være overskriften i statsbudsjettet.

Forbrukerundersøkelsen, som er en del av Virkes årlige Handelsrapport, viser at om lag 90 prosent handler mer på tilbud i dag enn for et år siden. I tillegg oppgir 79 prosent at de velger lavprisalternativer i butikkene.

Apeland trekker fram Xtra og Firstprice, som er butikkjedenes egne merker. Flere har tatt til orde for å regulere kjedenes mulighet til disse produktene, noe Apeland mener er en dårlig idé.

– Det er et dårlig forslag å forby disse og vil forverre situasjonen for mange. Vår undersøkelse viser at 66 prosent sier de vil slite om prisene øker ytterligere. Det sier noe om alvoret i situasjonen, sier han.