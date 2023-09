Prognose: Forventet tilgang på norsk korn faller med 30 prosent

Seniorrådgiver Sindre Flø for næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri sier at sesongen har gitt vanskelige vilkår for korndyrking i Norge.

Årsakene er blant annet tørke i juni og mye nedbør i juli.

– Dette har gitt sen modning, dårlig utvikling av kornet og spiring i akset. En del areal tilsådd med korn vil ikke bli tresket, sier han i en pressemelding.

I tillegg kom ekstremværet Hans i august og førte med seg flom og ødeleggelser flere steder i Sør-Norge.

Den ferske avlingsprognosen estimerer at 70.000 dekar korn ikke blir tresket denne sesongen, og at tilgangen på korn og oljevekster er 33 prosent lavere enn fjoråret og 19 prosent under femårssnittet.

På bakgrunn av prognosen anslår Felleskjøpet Agri, som er markedsregulator, et importbehov på 203.500 tonn matkorn for å dekke forbruket. Dette vil i så fall gi en norskandel i matmjøl og gryn på 34 i prosent denne sesongen.