Farevarsler for lyn, regn, flom og skred på Østlandet

Det er ventet skikkelig møkkavær i store deler av Sør-Norge mandag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både lyn, regn, flom og jordskred.

– Sommeren er over, skriver Meteorologisk institutt på X mandag.

Vi er godt inne i den første høstmåneden, og denne uka skal by på skikkelig høstvær i store deler av landet.

Meteorologene har sendt ut en rekke farevarsler for deler av Sør-Norge, hvor det er fare for styrtregn, lyn, jordskred og flom enkelte steder. Mandag og første del av tirsdag ventes mye regn og kraftige regnbyger. Mange steder vil det komme 30 til 40 millimeter i løpet av 24 timer, og enkelte steder kan få opptil 70 millimeter i løpet av et døgn.

De kraftigste regnbygene er ventet mandag ettermiddag og kveld.

– Det kan bli noen ganske kraftige byger. Det vil variere lokalt, og det er vanskelig å si hvilke områder hvor det vil bli kraftigst, sier vakthavende meteorolog Ingvild Villa i Meteorologisk institutt til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Veistrekninger kan bli stengt

I samme slengen fører været med seg mye lyn, og det er sendt ut gult farevarsel for lyn for deler av Rogaland, Agder og Østlandet. Gult farevarsel for jord- og flomskredfare i deler av Sør-Norge gjør at veistrekninger kan bli stengt, og folk anbefales å holde seg unna bratte skråninger og elveløp med stor vannføring.

Gult farevarsel er også utsendt for flom. Vannføringen er ventet å øke raskt i små og middels store elver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle farevarslene strekker seg fram til tirsdag, hvor de utløper på ulike tidspunkter.

Mandag diskuterte meteorologene endringer i farevarslene, men selv om det er ventet mye regn, forblir farevarselet på gult nivå, opplyser Villa.

– Vått, grått og vind

Meteorologen sier at lavtrykksværet skal fortsette utover uka.

– Jevnt over så blir det vått, grått og en del vind, spesielt langs kysten i vest, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag vil det komme inn nok et lavtrykk som vil fortsette å gi en del nedbør.

– Lavtrykkene kommer på rekke og rad. Utover uka og inn mot helgen vil lavtrykkene få en mer nordlig bane. Det vil gjøre at Østlandet kommer i le for den verste nedbøren. Temperaturene kan også stige i Nord-Norge, og fredag kan temperaturene krype opp mot 20-tallet lokalt, sier Villa.