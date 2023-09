Villsvin-godtgjørelsen kan bli økt

I forrige uke ble det for første gang påvist smitte av afrikansk svinepest hos villsvin i Sverige. Rådgiver for miljø og landbruk i Halden kommune, Bjørnar Strøm-Hågensen, mener godtgjørelsen for å skyte villsvin må økes, skriver Nationen.

– Det er viktig å motivere folk til å bedrive villsvinjakt, særlig med tanke på det som skjer i Sverige, sier Strøm-Hågensen.

Godtgjørelsen for å sende inn prøver av skutte villsvin i Norge er i dag 500 kroner for hanndyr og 2000 kroner for hunndyr.

Halden og nabokommunen Aremark er de to kommunene i Norge der man antar at det er mest villsvin. Dyrene kommer inn i landet fra Sverige i sørøst.

Mattilsynet sier til avisen at de ikke utelukker at godtgjørelsen for å sende inn prøver av skutte villsvin kan bli økt.

– Vi ser på vi muligheten for å øke godtgjørelsen for prøvetaking av villsvin, sier sjefveterinær i Mattilsynet, Ole-Hermann Tronerud.

Det finnes ingen oversikt hvor mange villsvin det er i Halden og Aremark, men ut ifra antallet skutte dyr som blir meldt inn, er bestanden for øyeblikket stabil.