Natt til mandag meldte Sørvest politidistrikt at det brant i et bolighus sør for flyplassen på Sola. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 3.34.

– Huset er helt nedbrent, og det pågår etterslukking, skriver politiet på X ved 4.30-tiden.

Politiet har kommet i kontakt med eieren av huset, som forteller at det ikke skal bo noen der. Årsaken til brannen er ikke kjent.