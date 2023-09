Uklart om Norge får taletid om klima i FN

Kun 50 land får slippe til, «dersom de har noe konkret å komme med», som det heter i invitasjonen, skriver NRK.

– Vi syns absolutt at vi bør få taletid, for vi har viktige budskap, ikke minst om den store energiomstillingen som verden må gå gjennom for å få utslippene ned, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Norge sender en tung delegasjon til åpningen av FNs 78. generalforsamling, som markeres med den såkalte høynivåuken fra mandag 18. september til fredag 22. september.

Foruten Eide reiser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til New York.