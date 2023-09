Frp fikk ordførerkjedet i Ålesund

Det skriver Høyre og Frp i en pressemelding.

– Jeg vil takke Høyre og Ålesundlista for gode og konstruktive samtaler med mye samarbeidsvilje. Innbyggerne kommer til å merke at det har blitt et skifte i kommunen. En av de viktige sakene for Frp har vært å få gjennomslag for at det skal bli reduksjon i eiendomsskatten og nei til bypakke 2, sier Håkon Lykkebø Strand.

Molvær sier de har utarbeidet en bred politisk plattform.

– For Høyre har det vært spesielt viktig å forhindre byggestopp i kommunen, få ned saksbehandlingstiden og satse på lavterskeltilbud for rus og psykisk helse, sier hun.

Ålesundslista er også fornøyde.

– Vi er veldig glad for at vi fant sammen, og for Ålesundlista har det vært viktig å få gjennom flere sykehjemsplasser og at vi skal ta en ny vurdering på gateterminalen i Keiser Wilhelmsgate, sier talsmann Hans Kjetil Knutsen.