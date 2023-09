Norges Bank har rentemøte på torsdag, og Norges sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet allerede forrige gang at heving ligger i kortene.

Ifølge Dagens Næringsliv tyder det meste på at renten settes opp med 0,24 prosentpoeng til 4,25 prosent, noe som er det høyeste nivået i Norge på 15 år.

Men sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, sier at han tror torsdagens møte kan bringe den siste rentehevingen i Norge.

– Det er mulig de signaliserer at rentetoppen er nådd. Jeg tror derfor Norges Bank kan legge opp til en uvanlig taktisk rentebane nå, sier han til avisen.

Spådommen står imidlertid i kontrast til den fra noen hans kollegaer, som mener renten skal helt opp til 4,5 prosent før toppen er nådd.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til E24 at han tror det kun er en 50 prosent sjanse for at Norge når rentetoppen nå på torsdag. Han peker blant annet på rentedifferansen mot utlandet og en svak norsk krone.

– Vår forventning er at de kommer til å justere den «ørlittegran» opp. I utgangspunktet når vi rentebanen, men vi tror Norges Bank vil være forsiktig med å slå den fast, sier Hov til nettavisen.

– Det kan bli oppfattet som litt «duete» og resultere i svakere kronekursutvikling, sier han.