To unge menn og en ung kvinne i slutten av tenårene og starten av 20-årene omkom fredag i en frontkollisjon i Florø i Kinn kommune i Vestland.

Bilmiljøet i Bergen samlet seg søndag for å minnes og hylle de omkomne med en kortesje fra Bergen Sentrum til tettstedet Manger, nord for storbyen, skriver TV 2 og Bergens Tidende.

I Manger ble det avholdt et biltreff der kjente hadde møtt opp.

– Det var en forferdelig ulykke på fredag. Flere av dem som er her i dag, fra Florø, hadde tette bånd og familiære relasjoner til disse ungdommene, sa speaker Morten Lyngøy på treffet.

– Hver eneste gang noen dør, så gjør det forferdelig vondt i hjertet, sa han videre før han innledet et minutts stillhet for de tre omkomne.

Politiet vet ennå ikke hvem som kjørte bilen, som tok fyr og eksploderte, og ingen har så langt fått status som siktet eller mistenkt av de tre.

I den andre bilen involvert i ulykken satt en mann og en kvinne. De er lettere skadd.

– De i den andre bilen har ikke noen mistanke rettet mot seg, sier politiadvokat Ingeborg Drægebø til Bergens Tidende.

Politiet opplyser at de har et bilde av hendelsesforløpet, men vil ikke si mer detaljert per nå. De har søndag jobbet videre med undersøkelser på ulykkesstedet.

– Hvorfor bilen tok fyr er noe de tekniske under­søkelsene for­håp­entligvis vil gi svar på, sier hun.