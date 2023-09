Det opplyser kommunikasjonssjef Kristoffer Barbøl Vikebak i Orkla til NTB.

Han opplyser at fabrikken åpner så fort som mulig, og at det sannsynligvis skjer mandag.

Orklas Grandiosa-fabrikk har vært stengt siden torsdag kveld etter at kommunen meldte om bakteriefunn i drikkevannet i Stranda samme dag.

Orkla varslet først at det trolig var snakk om kun en kort stans, muligens én dag. Men fredag at de at fabrikken ville forbli stengt ut helgen, i påvente av nye testsvar fra kommunen.

Søndag formiddag ble kokeanbefalingen opphevet, opplyste Sunnmørsposten.

Bakteriefunnet ble gjort mandag, og det ble dermed produsert store mengder pizza før fabrikken ble stengt torsdag. Vikebak har uttalt at Mattilsynet ikke har ansett disse produktene som utrygge nok til å bli tilbakekalt.

Vikebak beskrev fredag det økonomiske tapet av stengingen som «beskjedent».