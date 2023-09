Nytt skytedrap i Sverige

En mann på 39 er skutt og drept i Stockholm. Det er det sjuende skytedrapet på en ukes tid i Sverige. Politiet opplyser at det ikke er usannsynlig at drapet henger sammen med den siste tidens voldshendelser.

Vitner forteller om minst fem, seks skudd og at gjerningspersonene flyktet på fire mopeder.

Mann omkom i MC-ulykke i Ullensvang

En mann i 60-årene ble bekreftet død etter en MC-ulykke i Ullensvang sent lørdag kveld. De pårørende er varslet om dødsfallet. E134 ble stengt på stedet som følge av ulykken.

Nesten 4000 flomofre identifisert i Libya

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at 3958 lik er identifisert etter flomkatastrofen i Libya. Samtidig sier FN at dødstallet er på 11.300 og at 10.100 er savnet.

14 døde i flystyrt i Brasil

14 mennesker døde da et fly styrtet i Barcelos i den brasilianske Amazonas-regionen. Det var tolv passasjerer, som var brasilianske turister på vei fra Manaus til Barcelos. Det var kraftig regn i området da flyet styrtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mange meldinger om berusede personer og slåssing

Flere steder i landet har det blitt meldt om mange berusede mennesker som har blitt bortvist fra forskjellige utesteder.

I Trondheim ble det meldt om mellom 150 og 200 ungdommer som hadde samlet seg på Dragvoll. Flere av disse var overstadig beruset og mindreårige.

I mange byer har det også blitt meldt om slåssing og amper stemning. Blant annet sa politiet at et slagsmål i Halden framsto som kaotisk, men ingen skal ha blitt alvorlig skadd.