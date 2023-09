Lederen for Natos forsvarskomité, admiral Rob Bauer, sier at den kraftige prisøkningen i verden også rammer forsvarssektoren hardt.

– Produksjonen i Nato-landene ligger langt bak. Prisene på utstyr og ammunisjon skyter i været, sier Bauer på en pressekonferanse i Oslo lørdag kveld.

– Derfor kan vi ikke være sikre på at økte forsvarsbudsjetter faktisk gir mer sikkerhet, sier han.

Krevende situasjon

Nato-toppen mener det at industrien er såpass avhengig av å overbevise private om å investere i forsvarsindustrien, deriblant banker og pensjonsfond, bidrar til den vanskelige situasjonen.

– Flere sier de ikke vil investere i forsvar fordi det er uetisk. Det forstår jeg ikke. Dette handler om vårt eget forsvar, sier Bauer.

Tidligere på dagen var Natos forsvarssjefer samlet til møter i den norske hovedstaden, der blant annet krigen i Ukraina var et viktig tema.

Stor militærøvelse

Bauer benyttet også sjansen til å snakke om det som blir Natos største militærøvelse siden Den kalde krigen.

I øvelsen Steadfast Defender skal alliansen samle rundt 40.000 soldater i Tyskland, Polen og de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Øvelsen finner sted i februar og mars 2024.

Sverige skal også delta i øvelsen, til tross for at de enda ikke er et fullverdig medlem av alliansen.