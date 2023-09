– Brannvesenet har meldt at de har kontroll på brannen, og de starter med etterslukking. Det er ingen personskader, opplyser Øst politidistrikt på X/Twitter.

Da nødetatene ankom stedet var garasjen overtent, men brannvesenet klarte raskt å slå ned det meste av flammene, ifølge politiet.

Det var en stund bekymring for at det kunne være eksplosjonsfare på stedet ettersom det ble varslet om at det var en propantank inne i den brennende garasjen.

Derfor ble beboere i nærheten av Prestegårdshavna bedt om å holde god avstand til brannstedet. Senere fant brannvesenet en gassbeholder i garasjen, som de siden har avkjølt.

Politiet varslet om brannen klokken 15.40 og sa den gang at det brant i en strømledning og var mulig spredningsfare på stedet. Dette er imidlertid under kontroll nå.