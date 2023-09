Mattilsynet har påvist E.Coli i et parti med Hamburger Classic 800g, med best før dato 29.03.2024/30.03.2024.

Dette produktet ble trukket fra markedet i forrige uke og finnes ikke i salg. Men deler av råstoffet som er brukt i dette produktet er også brukt i kjøttdeig snabb 1kg frys med best før dato 13.06.2024, skriver Nordfjord i en pressemelding.

– Alle forbrukere som har produkter med denne best før datoene hjemme i fryseren, bes om å kaste dem. For refusjon kan man gå tilbake til butikken hvor det er kjøpt, skriver Nordfjord.

De legger til at de samarbeider tett med Mattilsynet og bidrar i undersøkelsene for å finne årsaken til E.coli-utbruddet.

Mattilsynet skrev i en pressemelding fredag at det til da hadde blitt påvist smitte hos 17 personer med bakterien E.coli O26. Dette er et av de største utbruddene av sitt slag i Norge siden 2006.

– Mattilsynet fortsetter med ytterligere sporing. Det kan ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake, sa seniorrådgiver Catherine Signe Svindland.

Mattilsynet anbefaler alltid at hamburgere skal gjennomstekes for at de skal være trygge.