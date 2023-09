Stengningen vil vare fram til 18. september klokken 7.30, skriver Bane Nor på sine hjemmesider. SJ Norge kjører alternativ transport på enkelte avganger. Selskapet opplyser at passasjerer kan oppsøke sj.no eller entur.no for mer informasjon.

Disse toglinjene kan påvirkes:

Trondheim S – Storlien, Meråkerbanen R71

Trondheim S – Bodø, Nordlandsbanen F7

Støren – Steinkjer, Dovre- og Nordlandsbanen R70