Kraftig rekkehusbrann i Lillestrøm – fem fikk helsehjelp

Politiet opplyste først om brannen klokka 22.45. Litt over en time seinere varslet politiet at brannen er under kontroll.

– Vi har fått bekreftet fra brannvesenet at det ikke er noen savnede. Det er beboere som er i sjokk, men det er ikke meldt om fysiske skader så langt, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst-politiet til NTB i 23.15-tida.

Ifølge politiet har fem personer fått helsehjelp. To av dem er kjørt til legevakt for sjekk etter at de har pustet inn røyk.

– Det er kontroll på brannen, som var dramatisk en periode, opplyser politiet.

Brannen herjet med tre boenheter. De er ubeboelige for natten, opplyser politiet. I tillegg er det røykskade i ytterligere to enheter. Politiet opplyser at legevakta og kommunen skal hjelpe evakuerte med å få tak over hodet i natt.

Det var stor spredningsfare i rekkehusbebyggelsen, og brannvesenet jobbet intenst på stedet for å få brannen under kontroll.

Politiet opplyser at de trolig ikke kommer i gang med åstedsundersøkelser før over helga siden de må vente til det blir kaldt nok på branntomta.