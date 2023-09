Under rettsmøte hevdet politiadvokat Jawad Shah at Bhatti ikke har klart å føre bevis for at han ikke har noe å gjøre med Oslo-skytingen 25. juni i fjor, skriver Aftenposten.

Bhatti er nå fengslet til neste rettsmøte, som finner sted 21. september.

– Jeg er ikke overrasket over at motparten kommer med dette argumentet. Vi skal svare på det i retten, sier Zia ur Rehman, som er Bhattis forsvarer.

Bhatti ble etterlyst internasjonalt etter at han ble siktet for medvirkning til terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Få dager senere ble han pågrepet av pakistansk politi. Han nekter straffskyld.

Han er begjært utlevert til Norge, men enn så lenge står begjæringen ubesvart fra pakistanske myndigheter.

Rehman sier til Aftenposten at han tror en avgjørelse om utlevering vil komme i oktober.