Tenåring skutt og drept i Stockholm

En tenåring som ble funnet skutt utendørs i en bydel i Stockholm torsdag kveld, døde på sykehuset natt til fredag, bekrefter politiet. De omtaler ham som en umyndig mann i øvre tenårene.

– Han er blitt skutt av en på nåværende tidspunkt ukjent gjerningsmann som vi jobber å kunne hente inn. Vi har store ressurser i Västertorp, sier politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl.

Mann knivstukket i Skien – lettere skadd

En mann i 30-årene er pågrepet for en knivstikking i Skien like før midnatt. En mann i 20-årene er lettere skadd. Ifølge politiet var det en uenighet før knivstikkingen.

Begge de involverte er fra Skien, opplyser politiet til NTB.

Minuttene tikker mot stor bilstreik i USA

Klokka 6 fredag morgen norsk tid kan arbeidere i bilindustrien gå ut i streik. Kort tid før fristen var ingen avtale oppnådd. United Auto Workers (UAW) varslet et par timer før fristen streikeuttak ved fabrikker i delstatene Michigan, Missouri og Ohio.

– Pengene er der. Vår kamp er rettferdig, sier UAW-leder Shawn Fain i en uttalelse.

USA tror Kinas forsvarsminister etterforskes

Kinas forsvarsminister Li Shangfu er satt under etterforskning av Beijing, tror amerikanske kilder. Det skriver Financial Times. Avisa siterer tre amerikanske tjenestemenn og to andre som er blitt brifet om etterretningsopplysningene.

Kildene sier at USA har konkludert med at Li, som ikke er sett offentlig på over to uker, er blitt fratatt arbeidsoppgavene som forsvarsminister.

Midlertidig stopp i Grandiosa-produksjon

Det er produksjonsstans på pizzafabrikken på Stranda, der Grandiosa lages. Det er på grunn av bakerier i drikkevannet.

Orkla opplyser at det trolig bare dreier seg om en kort stans fram til de er sikre på at vannet er rent igjen.