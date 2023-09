Politiets Fellesforbund vil holde politifolks navn hemmelig

Bakgrunnen er at seks av ti politifolk har opplevd trusler mot seg selv eller familien, skriver Bergensavisen.

Politiets fagforbund ønsker at den ansattes ID-nummer – og ikke navn – skal brukes i dokumentene i en straffesak. Dermed får ikke siktede eller tiltalte vite navnet på de politiansatte som har jobbet med saken.

– Vi mener det vil ha stor effekt for å forebygge vold og trusler, for det blir vanskeligere å få tak i navnene til de politiansatte, sier forbundssekretær Linda Verdal til BA.

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere behovet for lovendring og andre tiltak for identitetsskjerming i politiet og kriminalomsorgen. En utredning kommer i starten av 2024.