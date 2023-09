– Her skjer ting åpenbart fort. Vi har hatt konstruktive forhandlinger helt siden klokken 9 i morges. Vi har diskutert mye politikk, forhandlet fram en felles plattform og fordelt verv og ulike utvalg mellom oss. Denne var alle partier klare til å signere, bortsett fra Høyre, sier Turøy til Stavanger Aftenblad torsdag kveld.

Hun forteller at Høyre ville ta en ekstra gjennomgang torsdag kveld, og at de deretter brått og uventet brøt forhandlingene med Ap, Venstre og KrF omtrent klokken 21.40.

– De varslet oss om at de heller vil inngå en avtale med Frp. Vi er ganske sjokkert alle sammen, sier Turøy.

Valgdrama

Helt siden valgnatta har det pågått et ordførerdrama i Sandnes.

Der lovet Høyre bort ordførervervet til Frps Pål Morten Borgli i bytte mot politisk samarbeid. Problemet var bare at i Høyre må slike avtaler godkjennes av partiets nye kommunestyregruppe.

De to partiene hadde også ulik forståelse av denne avtalen: Frp forsto det som at det var en bindende avtale, Høyre at det var en intensjonsavtale.

Onsdag kveld ble det klart at Høyres nye kommunestyregruppe hadde avvist avtalen, og kort tid etterpå avviste Frps gruppe et alternativ med Høyres Kenny Rettore som ordfører.

Blir ordfører likevel

På en pressekonferanse sent torsdag kveld bekreftet Høyre samarbeidet.

Avtalen sier at Høyre skal søke samarbeid med flere partier, og at Rettore likevel blir ordfører.

Kristoffer Birkedal fra Frp blir varaordfører.

– Borgli har valgt å tre til side. Han vil sette Sandnes foran seg selv, sier Birkedal.