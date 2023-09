– Jeg utviste dårlig rolleforståelse og dømmekraft. Det har jeg også vært tydelig på til statsministeren, sier Gjelsvik til NRK.

Kvinnen opplyser til NRK at hun opplevde situasjonen som uproblematisk, og at hun har følt seg godt ivaretatt av departementet.

Episoden skjedde etter sommerfesten i departementet i fjor sommer da flere dro videre på byen og til slutt endte opp på London pub i Oslo.

Gjelsvik omtaler sin egen opptreden som «flau og pinlig» og «ikke i tråd med de idealene jeg forsøker å leve etter».

Støre: – Har fremdeles tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har hatt «grundige samtaler» med kommunalministeren om det som skjedde.

– Det Sigbjørn Gjelsvik har gjort, er ikke akseptabelt. Han har i denne saken vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse som statsråd og departementssjef, sier han.

Med utgangspunkt i kvinnens forklaring om at hun «ikke fant situasjonen ubehagelig» og statsrådens «klare forståelse av at dette ikke er greit», har han fremdeles tillit til kommunalministeren.

– Ikke akseptabelt

Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NTB at Gjelsvik selv fortalte ham om hendelsen i fjor.

– Jeg har vært veldig tydelig overfor Sigbjørn at det ikke er akseptabelt å opptre slik som statsråd. Jeg forventer at våre folk viser en bedre rolleforståelse og dømmekraft. Han har forsikret meg om at hendelsen ble fulgt opp på ordentlig vis i departementet, og at dette var en enkelthendelse som ikke skulle skje igjen, sier han.