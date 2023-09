Politiet ransaker tomt på Rena etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen

Til Østlendingen opplyser politiet at det er to kilometer med sperringer på stedet.

Det er flere politibiler, åstedsgranskere og andre politifolk på stedet, ifølge avisas reporter.

Undersøkelsene blir gjort i forbindelse med at en 28 år gammel mann klokken 11.09 torsdag ble pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. 28-åringen nekter straffskyld.

Både VG og TV 2 har publisert bilder av at en bil blir tauet inn fra adressen. Bilen var pakket inn i grønn plast da den ble tauet vekk fra området.

På direkte spørsmål fra VG om den siktede mannen ble pågrepet på adressen, svarer politiets innsatsleder Merete Hjertø at hun ikke kan si noe om det, men at Innlandet politidistrikt har bistått Sørøst politidistrikt med en pågripelse, og at de gjennomfører en ransaking.