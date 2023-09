– Vi må jobbe for et flertall for oss. Det som vil vise seg, er om Frp vil støtte et skifte i byråd. Vi blir overrasket om de ikke støtter et slikt skifte. Vi er interessert i å starte et mindretallsbyråd, seier Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer til Bergens Tidende torsdag kveld.

I løpet av torsdagen var både Frp og Senterpartiet innom sonderingene, men valgte etter hvert å trekke seg.

Her kan du lese mer om valget!

Meyer: – Kompromissløse på bybanen

Det store stridstemaet har – som mange ganger tidligere i bergenspolitikken – vært spørsmålet om bybane over Bryggen.

Høyre har garantert for at det ikke blir omkamp om spørsmålet.

– Vi skal danne en veldig god byrådsplattform med KrF og Venstre. Vi ønsker både Frp og Senterpartiet tilbake til bordet. Men vi er helt kompromissløse på bybanen. Det blir ingen omkamp, sier Meyer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag ble det også kjent at Venstre går ut av dagens byråd, hvor de har vært med å styre byen sammen med Arbeiderpartiet.

Mangler flertall

Høyre, Venstre og KrF har til sammen 23 mandater i bystyret, men de trenger 34 for å få flertall. Dermed er de i mindretall og er nødt til å søke støtte hos noen andre for å felle dagens byråd.

– Christine Meyer (H) forhandler nå om et luftslott som ikke har flertall i bystyret, sa gruppeleder Marte Monstad i Bergen Frp til NTB da de forlot forhandlingene tidligere torsdag.

Hun sier at Frp frykter at Høyre er nødt til å søke flertall med MDG.

– Meyer har ikke 34 stemmer bak seg, men Høyre er ikke villige til å forhandle om Bybanen. De lukker dørene for Frp. De lukker også døren for tusenvis av bergensere som ikke ønsker at Bybanen skal gå over Bryggen, sier Monstad til Bergens Tidende.