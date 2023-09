– Han ble pågrepet på bakgrunn av opplysninger vi har innhentet i saken. Det er en samlet vurdering av flere bevis, blant annet videobilder, sier politiadvokat Anniken Bostad Pallin Larsen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Hun sier at mannen foreløpig er siktet for grov kroppskrenkelse, og at han avhøres torsdag ettermiddag. Om mannen blir begjært varetektsfengslet, er noe politiet tar endelig stilling til torsdag kveld, opplyser Bostad Pallin Larsen

Forsvarer, advokat Tore Angen, har så langt ikke snakket med sin klient om saken og kan derfor ikke uttale seg om hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Voldshendelsen fant sted i Trondheim i 4-tiden natt til søndag 10. september. En mann ble slått bevisstløs. Fornærmede ble fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital i kjølvannet av hendelsen.