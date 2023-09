Det opplyser forsvareren hans, advokat Ellen Tvedten Jorem. Hun hadde en første samtale med klienten sin torsdag ettermiddag.

– Vår klient er klar på at han ikke har hatt noen befatning med drapet og nekter straffskyld, sier hun.

Jorem forsvarer den siktede 28-åringen sammen advokat Thomas Randby.

– Det å bli pågrepet og siktet i en så alvorlig sak med så mye mediefokus er en stor belastning for ham. Vi forsvarere har foreløpig ikke mottatt saksdokumentene fra politiet, så vi må komme tilbake til et eventuelt avhør etter at vi har mottatt og gjennomgått disse, sier hun.

Torsdag ettermiddag undersøker krimteknikere et hus på Rena. Politiet har stengt av et stort område rundt bopelen. Til Østlendingen opplyser politiet at det er to kilometer med sperringer på stedet.

NRK skriver at det flere kjøretøy har blitt transportert bort fra eiendommen torsdag kveld.

– Det er biler som politiet er interessert i og som vi skal undersøke mer, sier innsatsleder Merete Hjertø i politiet til kanalen.

30 år gamle Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal 17. august. Torsdagens pågripelse er den første i saken og skjer en måned etter at Henriksen ble funnet død. Området der han ble funnet drept er fortsatt sperret av, opplyste politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Privat / Politiet

Pågrepet på Rena

28-åringen ble pågrepet klokka 11.09 torsdag på Rena hvor han er bosatt.

– Pågripelsen forløp uten dramatikk. Han er norsk statsborger, kjent for politiet og tidligere domfelt flere ganger, sa politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse torsdag.

Politiadvokaten ville ikke si om det er noen relasjon mellom drepte Henriksen og den siktede mannen.

– Ulike opplysninger i etterforskningen gjør at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for drap, sa hun.

– Kan bli flere pågripelser

På pressekonferansen sa politiadvokaten at de planlegger å avhøre den siktede mannen torsdag kveld, og at det planlegges et fengslingsmøte fredag eller lørdag.

Hun utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser i saken.

Henriksen hadde status som fornærmet i en rekke saker før han ble drept. Ingen av sakene er oppklart eller avgjort i rettssystemet, til tross for at Henriksen gjentatte ganger hadde varslet politiet om hærverk, ildspåsettelser og vold.

– Det er for tidlig å si noe om det en sammenheng mellom drapet og de tidligere sakene, uttalte politiadvokaten.