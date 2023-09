Det får Kampanje bekreftet av sekretær i Kringkastingsrådet Erik Skarrud.

Klagerne mener i hovedsak at NRK har glimret med sitt fravær under Nei til EU sitt Acer-søksmål av staten, som nå er oppe i Høyesterett. Det har kommet inn 6.001 klager på den manglende dekningen.

Høyesterett skal tas stilling til om et alminnelig flertall i Stortinget kunne vedta EUs tredje energipakke. Organisasjonen Nei til EU mener at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til EU på den måten de gjorde i 2018.

Leder for Ungdom mot EU, Kim René Hamre har tidligere fortalt Kampanje at han har oppfordret folk til å klage i sine egne kanaler.

– Det er kritikkverdig at NRK ikke har hatt en eneste sak om dette i sine flater. Det er stor enighet om at dette er en historisk sak, uansett hva utfallet blir, enten om vi vinner eller taper. Den setter presedens for alle lignende saker, sa Hamre til Kampanje på et tidligere tidspunkt.

Nyhetssjef i NRK, Kyrre Nakkim, har svart at det er uheldig at saken har sammenfalt med valgkampen.

– Alle våre flater er fulle og våre reportere er i gang med å dekke den pågående valgkampen. Saken i Høyesterett vil nok ta litt tid, så da må vi komme tilbake med å se på hvordan vi skal dekke denne videre, har han sagt til Kampanje.



Hvorvidt saken skal behandles når Kringkastingsrådet samles igjen for første gang etter sommerferien neste uke, gjenstår å se.

– Vi har ikke tatt noen vurdering på det enda. Det blir nok mot slutten av denne uken, eller i starten av neste uke, men det er naturlig at rådet bør vurdere en sak som denne her, sa leder i Kringkastingsrådet, Snorre Valen, til Kampanje på mandag.

Den tidligere klagerekorden i Kringkastingsrådet var fra 2017. Da det kom inn 6.000 klager etter at kanalen erklærte at programleder Faten Mahdi al-Hussaini skulle bære hijab i TV-serien «Faten tar valget».

