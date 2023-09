– Det blir sikkert vemodig og mer til. Men alt til sin tid, sier Åge Aleksandersen til kanalen.

Han forteller at kalenderen foreløpig er full av avtaler, men at den er og vil forbli tom etter konserten på Sverresborg i Trondheim i august 2025.

– Det er suverent å spille. Alderen merker jeg på reisinga, for eksempel. Jeg blir sliten. Og så kunne jeg tenkt meg å disponere kreftene litt annerledes, sier Aleksandersen.

Samtidig forklarer han på sin egen Facebook-side at det først og fremst er turnélivet med Sambandet som tar slutt.

– Jeg har flere andre prosjekter som vil fortsette. Jeg kommer tilbake med mer info, skriver Åge Aleksandersen.

Aleksandersen har over 50 år med konserter å se tilbake på – først med Prudence og siden som soloartist med Sambandet fra 1976. I år har Åge Aleksandersen og Sambandet spilt rundt 30 konserter, og de trapper ned til 15–20 i året de neste to årene. August 2025 er altså en måned Åge-fans skal notere seg i kalenderen.

– Jeg føler at det er på tide, og at det er riktig å gjøre det. Nå gjør vi så fine konserter at det kommer til å bli helt greit framover, sier han.

Han skal likevel ikke bare levva livet i pensjonisttilværelsen. 74-åringen skal bruke mer tid på å lage musikk framover.